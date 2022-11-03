Надходження податків під час війни перевищують довоєнний період: в ДПС прозвітували за 10 місяців

Протягом десяти місяців року великі платники податків сплатили до загального фонду державного бюджету 575,7 мільярда гривень податків, що на 17,9% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"У січні – жовтні поточного року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 575,7 млрд грн. Це на 87,6 млрд грн, або на 17,9 відс. більше, ніж у січні – жовтні 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Показники розпису Мінфіну за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 101,8%, додаткові надходження становили 9,9 млрд гривень. На рахунки платників за 10 місяців року відшкодували 62,9 млрд грн ПДВ.

У жовтні 2022 року надходження до загального фонду держбюджету бюджету склали 42,4 млрд грн, що на 3,8 млрд грн, або на 9,9% більше, ніж у жовтні 2021 року. Відшкодовано ПДВ на рахунки платників – 10,9 млрд гривень.