Япония выделяет 170 миллионов долларов на экстренное восстановление Украины

Правительство Японии выделяет для Украины 170 млн долл, которые направят на проекты экстренного восстановления, в частности - восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для восстановления.

Решение о поддержке будет финализировано заключением грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества.

"Безоговорочным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

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Япония намерена принять участие в проектах по восстановлению украинской энергетики и сотрудничать с Украиной в строительстве малых модульных реакторов.

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Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины - средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.