Японія виділила $95 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури України

Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення критичної інфраструктури України - кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Угоду підписали 12 січня послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та помічницею керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:

посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;

підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;

підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;

зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйона доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

Економічна правда