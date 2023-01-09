В Нацбанке не видят признаков неплатежеспособности "Сенс Банка" для его национализации

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что сейчас регулятор не видит признаков неплатежеспособности "Сенс Банка", который ранее был "Альфа-Банк Украина", для его национализации.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам на сегодня нет признаков, которые угрожали бы платежеспособности "Альфа-Банка". Только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и, чтобы избежать потрясений на финрынке, может выйти с предложением к Кабмину о национализации этого финучреждения.

Напомним:

"Альфа-Банк Украина" меняет название на "Сенс Банк", о чем он уведомил 11 июля 2022 года Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.