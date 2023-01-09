Цена на нефть на российских биржах упала до 42 долларов за баррель 

Цены на российских рынках на нефть упали до 42 долларов за баррель, против 47 долларов в декабре прошлого года, а сохранение цены марки Urals в 50 долларов за баррель может сократить ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть.

Об этом пишет "Коммерсант".

"Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, 9 января, было продано 10 тыс тонн нефти по 42,19 долларов за баррель. Прошлая сделка была проведена 23 декабря, тогда продали 30 тыс. тонн нефти по 47,03 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в начале этой недели выросли. Соответственно, фьючерсы марки Brent выросли на 90 центов, или на 1,2%, до 79,47 долларов за баррель по состоянию на 05:20 по Гринвичу. Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 90 центов, или на 1,2%, до 74,67 долларов за баррель.

Цены на нефть выросли, поскольку границы вновь открылись в Китае - крупнейшем мировом импортере нефти, что повысило перспективы роста спроса на топливо.

Также объявленная Минфином РФ 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals всего 50,5 долл может повлиять на финансирование бюджета, который рассчитывался исходя из цены в 70,1 долларов за баррель.

По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены в 50 долл при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть, на 2,1 трлн руб.

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