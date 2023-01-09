Нафта дорожчає: відкриття кордонів Китаю підвищує оптимізм щодо попиту на паливо

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки кордони знову відкрилися в Китаї - найбільшому світовому імпортері нафти, що підвищило перспективи зростання попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 90 центів, або на 1,2%, до 79,47 доларів за барель станом на 05:20 за Гринвічем.

Нафта марки West Texas Intermediate зросла на 90 центів, або на 1,2%, до 74,67 доларів за барель.

Причини зростання цін

Зазначається, що відкриття кордонів Китаю підвищило перспективи зростання попиту на паливо і компенсувало побоювання щодо глобальної рецесії.

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Крім цього, надії на менш агресивне підвищення процентних ставок в США підтримують фінансові ринки і знижують курс долара. Більш слабкий долар робить деноміновані в доларах товари більш доступними для інвесторів, що володіють іншими валютами.

Минулого тижня і Brent, і WTI впали більш ніж на 8%, що стало найбільшим щотижневим падінням на початку року з 2016 року.

"Ціни на нафту відновилися після втрат попереднього тижня, оскільки відновлення економіки Китаю і менш агресивні перспективи посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи задають позитивний тон для відновлення попиту", - сказав старший менеджер по сировинних товарах в Phillip Futures Автар Санду.

У рамках "нового етапу" боротьби з COVID-19 Китай відкрив свої кордони на вихідних вперше за три роки. За даними Пекіна, протягом новорічного сезону очікується близько 2 мільярдів поїздок, що майже вдвічі перевищує минулорічний показник і свідчить про відновлення до 70% від рівня 2019 року.

Незважаючи на зростання нафти в понеділок, зберігаються побоювання, що масовий потік китайських туристів може викликати новий сплеск COVID-інфікувань.

"Настрої на ринку залишаються негативними, оскільки боротьба Китаю з COVID-19 погіршується. Незважаючи на зняття більшості обмежень, пов'язаних з вірусом, сплеск захворюваності по всій країні може придушити економічну активність", - йдеться в записці аналітиків ANZ.

Економічна правда