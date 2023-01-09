За первую неделю 2023 года НБУ продал на межбанке более 682 миллионов долларов 

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Нацбанк за неделю со 2 по 6 января продал из резервов более 682 млн долларов и купил 7,85 млн долларов на межбанковском валютном.

Об этом говорится в данных НБУ.

Согласно результатам валютных интервенций, регулятор в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке 682,56 млн долл.

На прошлой неделе регулятор продал более 1,1 млрд долларов, что является наибольшим объемом продажи валюты с тех пор, как был установлен новый официальный курс гривны

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего за 2022 год НБУ продал уже 26,38 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел - 3,2 млрд долларов и 110 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Напомним:

По состоянию на 1 января 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным составляли 28,5 млрд долл: в декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года.