Mercedes-Benz запустит сеть зарядных станций для электрокаров: начнет с Северной Америки

reuters

Автопроизводитель Mercedes-Benz готов инвестировать миллиарды евро в строительство 10 000 станций быстрой зарядки в Северной Америке, Европе и Китае до 2030 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Mercedes-Benz.

Концерн заявил на автосалоне CES в Лас-Вегасе, который проходит с 5 по 8 января, что начнет строительство в Северной Америке в этом году.

Компания ориентируется на 2 500 пунктов зарядки в 400 местах в большинстве штатов США и Канаде к 2027 году.

При этом концерн разделит чуть более одного миллиарда евро инвестиций, необходимых к 2030 году для Северной Америки, с дочерней компанией Goldman Sachs MN8 Energy, производителем возобновляемой энергии и оператором аккумуляторных батарей, и сотрудничает с сетевой компанией по зарядке ChargePoint.

Генеральный директор MN8 Джон Йодер заявил, что компания ожидает получить прибыль в течение пяти-семи лет, возможно, раньше, если она получит субсидии или если коэффициент использования будет выше, чем ожидалось.

По данным Национальной лаборатории возобновляемой энергетики на июль 2022 года, в Соединенных Штатах насчитывается около 140 000 общественных зарядных устройств для электромобилей.

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Опросы показывают, что потребители во всем мире отказываются от покупки электромобилей из-за нехватки зарядной инфраструктуры.

В Европе, где Mercedes-Benz уже является частью совместного предприятия по зарядке с Volkswagen, BMW, Ford и Hyundai под названием Ionity, инфраструктура развивается и доступно около 375 000 точек зарядки, свидетельствует исследование McKinsey.

Тем не менее, регион нуждается как минимум в 3,4 млн пунктов зарядки к 2030 году, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса, говорится в исследовании.

Напомним:

Автомобильный бренд Mercedes-Benz потратит 1 миллиард евро на адаптацию своей глобальной производственной сети под производство электромобилей - для систем электрической трансмиссии, включая аккумуляторные батареи, электрические приводы и мосты, начиная с 2024 года.

Экономическая правда