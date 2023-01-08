Mercedes-Benz запустит сеть зарядных станций для электрокаров: начнет с Северной Америки
Автопроизводитель Mercedes-Benz готов инвестировать миллиарды евро в строительство 10 000 станций быстрой зарядки в Северной Америке, Европе и Китае до 2030 года.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Mercedes-Benz.
Концерн заявил на автосалоне CES в Лас-Вегасе, который проходит с 5 по 8 января, что начнет строительство в Северной Америке в этом году.
Компания ориентируется на 2 500 пунктов зарядки в 400 местах в большинстве штатов США и Канаде к 2027 году.
При этом концерн разделит чуть более одного миллиарда евро инвестиций, необходимых к 2030 году для Северной Америки, с дочерней компанией Goldman Sachs MN8 Energy, производителем возобновляемой энергии и оператором аккумуляторных батарей, и сотрудничает с сетевой компанией по зарядке ChargePoint.
Генеральный директор MN8 Джон Йодер заявил, что компания ожидает получить прибыль в течение пяти-семи лет, возможно, раньше, если она получит субсидии или если коэффициент использования будет выше, чем ожидалось.
По данным Национальной лаборатории возобновляемой энергетики на июль 2022 года, в Соединенных Штатах насчитывается около 140 000 общественных зарядных устройств для электромобилей.
Опросы показывают, что потребители во всем мире отказываются от покупки электромобилей из-за нехватки зарядной инфраструктуры.
В Европе, где Mercedes-Benz уже является частью совместного предприятия по зарядке с Volkswagen, BMW, Ford и Hyundai под названием Ionity, инфраструктура развивается и доступно около 375 000 точек зарядки, свидетельствует исследование McKinsey.
Тем не менее, регион нуждается как минимум в 3,4 млн пунктов зарядки к 2030 году, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса, говорится в исследовании.
Напомним:
Автомобильный бренд Mercedes-Benz потратит 1 миллиард евро на адаптацию своей глобальной производственной сети под производство электромобилей - для систем электрической трансмиссии, включая аккумуляторные батареи, электрические приводы и мосты, начиная с 2024 года.
Экономическая правда