Mercedes-Benz потратит миллиард евро на адаптацию производства под детали для электромобилей

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Автомобильный бренд Mercedes-Benz потратит 1 миллиард евро на адаптацию своей глобальной производственной сети под производство электромобилей для систем электрической трансмиссии, включая аккумуляторные батареи, электрические приводы и мосты, начиная с 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что заводы в Каменке и Унтертюркхайме в Германии, а также в Пекине, где уже собирают батареи для электрических и гибридных моделей, будут собирать батареи для моделей на будущих платформах MMA и MB.EA, а другой завод по сборке аккумуляторов в Келледе ожидает поддержки регионального правительства

Также заводы в Унтертюркхайме, Пекине и Себеше (Румыния) будут производить электрические приводы для автомобилей на новых платформах, а Гамбург и Унтертюркхайм останутся ведущими заводами по сборке электрических осей и компонентов.

В июне руководство и представители работников достигли договоренности о переводе европейских автозаводов на электромобили, сделав Зиндельфинген домом для автомобилей высокого класса на платформе AMG.EA, Бремен и Кечкемет в Венгрии — для основных моделей класса люкс, а Раштатт и Кечкемет — для производства транспортных средств класса пониже.

Производитель автомобилей настроил свои автомобильные заводы для производства как двигателей внутреннего сгорания, так и электромобилей на одной производственной линии, но сборка аккумуляторов и двигателей на одной линии более сложна.

Однако многие заводы по производству комплектующих будут продолжать производить детали для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до тех пор, пока будет спрос.

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Автопроизводитель Mercedes-Benz открыл в Йокогаме (Япония) свой первый в мире дилерский центр, посвященный полностью электрическому бренду Mercedes-EQ.