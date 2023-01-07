Крупный криптокредитор Genesis уволил 30% штата и рассматривает возможность банкротства

Один из крупнейших криптовалютных кредиторов Genesis уволил 30% своего персонала и рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве на фоне последних финансовых потрясений.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседников газеты, увольнения не ограничились одним отделом и прошли по всей компании - после увольнений 5 января в Genesis осталось 145 сотрудников.

Genesis работает с инвестиционным банком Moelis & Co. для оценки вариантов действий на будущее, включая потенциальную подачу заявления о банкротстве.

"Крипто-кредитор стал еще одной крупной фирмой, борющейся за выживание. Прошлый год ознаменовался серией криптовалютных банкротств, поскольку ФРС повысила процентные ставки, "сдувая" наиболее спекулятивные инвестиции.

Банкротства в мало регулируемом секторе перекинулись на другие компании, демонстрируя взаимосвязь зарождающейся индустрии. ФРС дала понять, что продолжит повышать ставки. Инвесторы готовятся к большим потерям в криптовалюте", - говорится в статье.

Проблемы Genesis начались с банкротства и ликвидации криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital, которому компания предоставила кредит на $2,4 млрд. Уже через несколько дней после краха хедж-фонда Genesis сократил 20% своих сотрудников, а гендиректор компании Майкл Моро ушел в отставку.

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Еще одним ударом по финансовой стабильности Genesis стал крах криптобиржи FTX и связанной с ней компании Alameda Research в ноябре прошлого года. По данным источников WSJ, Genesis одолжила Alameda по меньшей мере "сотни миллионов долларов".

Вскоре после краха FTX, 16 ноября, Genesis объявила о прекращении выдачи и погашения кредитов.

Чтобы спасти ситуацию, Genesis пыталась привлечь инвестиций на $1 млрд. В частности, компания обратилась за помощью к инвестбанку Moelis & Co.

Но сейчас Genesis и Moelis рассматривают возможность подачи заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве. Статья предусматривает временную защиту от кредиторов с целью дать компании возможность продолжать функционировать.

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Экономическая правда