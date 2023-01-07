Кабмин назначил новых временных руководителей "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза"

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Кабинет министров на заседании 6 января сменил временно исполняющих обязанности руководителей АО "Укргаздобыча" и АО "Укртрансгаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Так, временно исполняющим обязанности АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, который возглавлял дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз".

Отмечается, что Толмачев имеет более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке.

"Занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources. В частности, возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежами газа и газоконденсата.

Среди его обязанностей было повышение экономической эффективности проектов, формирование и управление мультифункциональными командами (геология, разработка, бурение, добыча, подготовка и переработка углеводородов)", - добавили в "Нафтогазе".

Вр.и.о. руководителя АО "Укртрансгаз", которое является оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначили Романа Малютина.

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Сообщается, что Малютин имеет более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.

"Роман Малютин прошел весь путь от оператора и инженера на Кегичевском ПХГ до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины.

В течение последних полутора лет возглавлял технический департамент АО "Укртрансгаз", где отвечал за эксплуатацию компрессорных станций, направления энергетики и метрологии, а также сопровождал проекты по развитию низкоуглеродных технологий и хранения водородных смесей", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним:

Ранее ЭП сообщала, что правление НАК "Нафтогаз Украины" приняло решение об увольнении четырех топ-менеджеров компании: в частности, исполняющего обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Александра Романюка и и.о гендиректора "Укртрансгаза" Сергея Переломы.

Экономическая правда