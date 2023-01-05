Из "Нафтогаза" увольняют четырех топ-менеджеров
Четверг, 5 января 2023, 19:41 -
Правление НАК "Нафтогаз Украины" приняло решение об увольнении четырех топ-менеджеров компании.
Об этом сообщили источники ЭП.
По данным собеседников ЭП, приняты решения по увольнению:
- Исполнительного директора группы "Нефтегаз" Маврикия Калугина;
- директора по стратегии и развитию бизнеса группы Сергея Боева;
- Исполняющего обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Александра Романюка;
- И.о гендиректора "Укртрансгаза" Сергея Переломы.
Решение, которое приняло правление компании, должно утвердить Кабинет Министров, выполняющий функцию Наблюдательного совета.
Экономическая правда