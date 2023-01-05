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Из "Нафтогаза" увольняют четырех топ-менеджеров

Четверг, 5 января 2023, 19:41 - Николай Топалов , Анастасия Жарикова

Правление НАК "Нафтогаз Украины" приняло решение об увольнении четырех топ-менеджеров компании.

Об этом сообщили источники ЭП.

По данным собеседников ЭП, приняты решения по увольнению:

  • Исполнительного директора группы "Нефтегаз" Маврикия Калугина;
  • директора по стратегии и развитию бизнеса группы Сергея Боева;
  • Исполняющего обязанности гендиректора "Укргаздобычи" Александра Романюка;
  • И.о гендиректора "Укртрансгаза" Сергея Переломы.

Решение, которое приняло правление компании, должно утвердить Кабинет Министров, выполняющий функцию Наблюдательного совета.

Экономическая правда



Нафтогаз
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