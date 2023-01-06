Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль
В связи с существенным похолоданием и возможной очередной атакой россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям электроэнергии.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение пяти дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и на юге", - отметил глава Кабмина.
Он добавил, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения.
"Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений. С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится", - заявил он.
По словам премьера, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.
"Поэтому мы все должны быть готовы к восстановлению аварийных отключений", - резюмировал он.
Напоминаем:
К 11:00 пятницы, 6 января, в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания, лимиты действуют во всех областях.