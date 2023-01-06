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Украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света – Шмыгаль

Пятница, 6 января 2023, 18:00 - Анастасия Жарикова

В связи с существенным похолоданием и возможной очередной атакой россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Россия продолжает наносить удары по нашей энергетике. В течение пяти дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на востоке и на юге", - отметил глава Кабмина.

Он добавил, что теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения.

"Однако уже вчера, 5 января, потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений. С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится", - заявил он.

По словам премьера, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Поэтому мы все должны быть готовы к восстановлению аварийных отключений", - резюмировал он.

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Напоминаем:

К 11:00 пятницы, 6 января, в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания, лимиты действуют во всех областях.

электроэнергия энергетика Шмыгаль
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