Споживання електроенергії зростає через похолодання, області знову отримали ліміти
На 11:00 пʼятниці, 6 січня, в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання, ліміти діють в усіх областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У компанії пояснили, що для забезпечення балансу в енергосистемі всі області отримали ліміти споживання, які діють з 8 до 23 години.
"Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення", – наголосили в НЕК.
Вночі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
Однак в регуляторі зауважили, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію.
Економічна правда