Споживання електроенергії зростає через похолодання, області знову отримали ліміти

На 11:00 пʼятниці, 6 січня, в Україні продовжує зростати споживання електроенергії через похолодання, ліміти діють в усіх областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії пояснили, що для забезпечення балансу в енергосистемі всі області отримали ліміти споживання, які діють з 8 до 23 години.

"Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення", – наголосили в НЕК.

Вночі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Однак в регуляторі зауважили, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію.

Економічна правда

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