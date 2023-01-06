В УЗ отвергают завышение цен на рельсы из Франции: тонна обойдется до 1000 евро

В АО "Укрзализныця" разъяснили условия соглашения о покупке рельсов французского производителя Saarstahl Rail - с учетом инфляции максимальная приведенная стоимость за тонну составит 930 евро.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Благодаря межправительственным договоренностям Украины и Франции Укрзализныця сможет получить в 2023 году рельс европейского производителя на беспрецедентных условиях. Первые 14 лет ее использования будет фактически бесплатным, а стоимость кредита на 35 лет составит 0,0161% годовых. С учетом инфляции, максимальная приведенная стоимость будет составлять 930 евро", – говорится в сообщении.

По условиям соглашения, АО "Укрзализныця" получит в 2023 году около 20 тыс. тонн рельса производства Saarstahl Rail SAS. Ее производство и снабжение будет на 100% профинансировано правительством Франции за счет льготного кредита.

Кредит будет предоставлен сроком на 35 лет с процентной ставкой в 0,0161% годовых. Льготный период, в который не нужно будет возмещать основной долг, составит 14 лет.

В УЗ добавили, что конечная стоимость при поставках будет определяться одним из двух способов — по формуле, учитывающей колебания стоимости компонентов стали: металлолома, электроэнергии, железной руды, коксующегося угля или по фиксированной максимальной цене — 1950 евро за тонну. Способ определения цены выбирает покупатель в зависимости от того, какая цена меньше на момент поставки.

На сегодняшний день стоимость тонны, сформированная по формуле, составляет 1725 евро за тонну.

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"Мониторинг цен на европейском рынке показывал цены других производителей на уровне 1890 евро, включая производителей из Чехии и Arcelor Mittal при условии предварительной оплаты", - констатируют в компании.

Таким образом, по консервативным подсчетам (если учитывать минимальный уровень инфляции в еврозоне в размере 3%), приведенная стоимость рельса будет составлять 930 евро за тонну. При этом при высоком уровне инфляции еврозоны приведенная стоимость будет уменьшаться.

Так, например, если темпы инфляции сохранятся на уровне 2022 года (около 10%), приведенная стоимость рельса может составить 240 евро", – отметили в Укрзализныце.

В компании отметили, что после оккупации российской армией Мариуполя и уничтожения завода "Азовсталь" в Украине фактически не осталось производителей этой продукции. Поэтому компания закупает необходимые для бесперебойной работы рельсы на европейском рынке.

"Цена рельса и других промышленных товаров на рынках ЕС выше украинских цен 2021-2022 годов. Это объясняется, в частности, значительным ростом стоимости энергоносителей и цен на сырье. Также следует учитывать, что доставка рельса из Франции по европейским железным дорогам, уже включенная в стоимость тонны продукции, стоит в разы больше, чем логистика с украинских заводов", – добавили в УЗ.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что филиал "Центр обеспечения производства" акционерного общества "Укрзализныця" в середине декабря заключил соглашение с французским производителем Saarstahl Rail на приобретение рельсов на 37,6 миллионов евро или 1,45 млрд грн. Цена французских рельсов вдвое превышает цену на рельсы от "Метинвеста-СМЦ" Ахметова, приобретенных годом ранее.

В декабре АО "Укрзализныця" впервые подписала прямой договор с французским производителем рельсов Saarstahl.





