Придбані для УЗ рейки у Франції виявились вдвічі дорожчими за куповані раніше у "Метінвеста"

Філія "Центр забезпечення виробництва" акціонерного товариства Укрзалізниця" в середині грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 мільйонів євро або 1,45 млрд грн. Ціна французьких рейок вдвічі перевищує ціну на рейки від "Метінвесту-СМЦ" Ахметова, придбаних роком напередодні.

Про це повідомляється в системі Prozorro, пишуть "Наші гроші".

Згідно з деталями угоди, придбані 19 тисяч тон традиційних для УЗ рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі.

Ціна становить 1980 євро за тонну, або 76 392 гривні. У ній враховано поставку на умовах DAP до станції Мостиська Львівської області. Тягу з Польщі до України оплачує покупець – Укрзалізниця.

Рейки від французького виробника, що належить належить німецькій металургійній групі Saarstahl, вийшли вдвічі дорожчими від рейок "Метінвесту-СМЦ" Ріната Ахметова.

Ця компанія була монопольним постачальником рейок для "Укрзалізниці" та виробляла їх на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, тимчасово окупованому російськими військами.

Восени 2021 року "Укрзалізниця" замовляла рейки у "Метінвеста" по 33 780 грн./т, або 1065 євро. У 2019 році – за ціною 26 550 грн./т, або 1002 євро по курсу. Ще роком раніше – по 29 001 грн./т, або 938 євро по курсу.

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Видання зазначає, що світові котирування сталі з 2018 року виросли вдвічі, однак не так відображались так на ціні рейок від "Метінвесту".

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що АТ "Укрзалізниця" вперше підписала прямий договір з французьким виробником рейок Saarstahl.