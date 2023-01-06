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Выдержка из Единого государственного реестра стала доступна на портале "Дія"

Пятница, 6 января 2023, 13:03 - Анастасия Жарикова

На портале "Дія" стало доступно получение выписки из Единого государственного реестра.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Цифровизирован один из самых популярных документов для предпринимателей. Получайте выписку из ЕГР без долгих ожиданий и с меньшим админсбором", – говорится в сообщении.

Этот документ подтверждает, что лицо имело или имеет бизнес, а также содержит информацию о деятельности компании.

Он необходим во многих жизненных ситуациях предпринимателей. Например, при подписании договоров или для получения услуг в банках", – добавили в Минцифры.

Ранее выписку получали офлайн у регистратора, нотариуса или в ЦНАПах. Нужно было оплатить админсбор и ждать сутки.

На портале "Дія" его можно получить мгновенно и за 100 грн. вместо 130 грн.

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Напоминаем:

На портале "Дія" вновь стала доступна информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.



Дія Минцифра
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