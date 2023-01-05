БЭБ арестовало активы холдинга "Евротерминал" на 700 миллионов: принадлежит россиянам

Бюро экономической безопасности арестовало активы транспортного холдинга, являющегося одним из крупнейших логистических центров в Украине, на 700 миллионов гривен – компания принадлежит россиянам и уклонялась от уплаты налогов. По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о ООО "Евротерминал" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам обысков на предприятии детективы Бюро обнаружили и изъяли документы, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство российской федерации учредителей.

Граждане России по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по НДС при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.

"Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн", - констатируют в БЭБ.

В рамках следствия стражи порядка арестовали корпоративные права указанного общества. А также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом – 9 единиц транспорта и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), зарегистрированные за ним.

Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что ООО "Евротерминал" зарегистрировано на кипрских компаниях "Нортингтон Холдингс Лимитед" и "Кравенплейт Лтд". Через первую из фирм бенефициаром выступает Павел Лисицын, связанный с Александром Жуковым и Александром Ангертом.

По данным OCCRP, Ангерт и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов являлись членами одной преступной группировки.

Экономическая правда