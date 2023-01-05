Рынок новых коммерческих авто в Украине в 2022 году сократился более чем в два раза

В течение 2022 года в Украине зарегистрировали 6,9 тысячи новых коммерческих авто, что в 2,3 раза меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Наиболее популярными среди грузовых и спецавтомобилей на рынке по результатам года стали следующие марки:

RENAULT – 1221 шт. (-59%)

MERCEDES-BENZ – 667 шт. (-11%)

CITROEN – 628 шт. (-71%)

FIAT – 501 шт. (-71%)

MAN – 467 шт. (-5%)

В декабре в Украине зарегистрировали 922 таких автомобиля, что почти вдвое больше, чем в ноябре, однако на 51% меньше, чем в декабре 2021 года.

Среди новых коммерческих авто лучший результат продемонстрировала марка RENAULT – 286 зарегистрированных машин (на 57% больше по сравнению с декабрем 2021 года), на втором месте MERCEDES-BENZ – 110 ед. (+10% с декабря 2021г.), на третьем VOLVO – 82 ед. (в 5,5 раза больше, чем в декабре 2021).

Также в ТОП-5 рейтинга марок вошли FIAT – 62 ед. (-74%) и IVECO – 54 ед. (-7%).

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В 2022 году украинцы приобрели 37,9 тысячи новых авто – этот показатель стал минимальным с начала века.