Всі розділи
Укр / Рус

Білоруський McDonald’s слідом за російським стане "Вкусно – и точка"

П'ятниця, 11 листопада 2022, 11:50 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s у Білорусі протягом декількох тижнів перейде на російський бренд "Вкусно – и точка".

Про це повідомляє пресслужба білоруського представництва компанії.

"Ми збережемо всі робочі місця, продовжимо пропонувати гостинний сервіс, різноманітне меню, улюблений смак страв та високу якість продукції за доступними цінами, до яких звикли наші гості", – йдеться в повідомленні.

У мережі пообіцяли заздалегідь повідомити точну дату початку роботи під російським брендом та відповісти на всі питання, пов'язані з продовженням роботи компанії.

Нагадуємо:

Колишній McDonald's у Росії тепер називається "Вкусно – и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.

ВІДЕО ДНЯ
McDonald's Росія Білорусь
Матеріали за темою
McDonald's відкрив ресторан у Києві на Лук’янівці: адреса 8 листопада 2022, 11:12
McDonald's відкрила новий ресторан під Києвом: адреса 7 листопада 2022, 11:25
McDonald's відновив роботу у Рівному 4 листопада 2022, 12:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті