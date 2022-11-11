Білоруський McDonald’s слідом за російським стане "Вкусно – и точка"

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Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s у Білорусі протягом декількох тижнів перейде на російський бренд "Вкусно – и точка".

Про це повідомляє пресслужба білоруського представництва компанії.

"Ми збережемо всі робочі місця, продовжимо пропонувати гостинний сервіс, різноманітне меню, улюблений смак страв та високу якість продукції за доступними цінами, до яких звикли наші гості", – йдеться в повідомленні.

У мережі пообіцяли заздалегідь повідомити точну дату початку роботи під російським брендом та відповісти на всі питання, пов'язані з продовженням роботи компанії.

Нагадуємо:

Колишній McDonald's у Росії тепер називається "Вкусно – и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.