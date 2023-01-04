Отмена электронных торгов в Prozorro не касается работы Prozorro.Продажи

Электронные торги на системе "Прозорро.Продажи" будут продолжаться в обычном режиме, несмотря на решение правительства по приостановке электронных аукционов в системе "Прозорро".

Об этом сообщил директор госпредприятия "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев в Facebook.

"Внимание! "Прозорро" и "Прозорро.Продажи" – это разные системы. Все наши аукционы по аренде, приватизации, банкротству, лицензиям недропользования, реализации имущества банков-банкротов, аренды/продажи земли или другие на платформе "Прозорро. Продажи "проходят без изменений. Сохраняем спокойствие и делаем ставки", - написал он.

Соболев подчеркнул, что хотя закупки в системах регулируют один закон, они отличаются процедурами и типами аукционов, нормативной базой. Кроме этого, у систем разные участники, которые по-разному готовятся к аукционам.

Напоминаем:

Кабинет министров временно, до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro – решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за обстрелов энергосистемы.