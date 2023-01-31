Британия близка к передаче Украине 2,3 миллиардов фунтов с продажи "Челси" Абрамовичем – СМИ

Британское правительство близко к тому, чтобы передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи ФК "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем, в фонд для Украины, но должно получить окончательное одобрение ЕС.

Об этом пишет The Telegraph.

"Эта огромная сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть перечислена в пока неназванный фонд в течение нескольких недель.

Деньги уже восемь месяцев хранятся на счете, на который наложены санкции, но в правительстве, насколько известно, завершают окончательное оформление документов", - пишет газета.

По словам источников издания, новый фонд вот-вот получит одобрение Комиссии по вопросам благотворительности.

"Однако, как известно, они также должны получить окончательный зеленый свет от Европы, поскольку Абрамович также находится под санкциями там", - напоминает газета.

Бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз возглавит фонд согласно соглашению, заключенному между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года была закрыта сделка о поглощении "Челси" под руководством Тодда Боэли.

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В течение следующих двух недель будут определены детали относительно состава правления и проектов благотворительной организации.

"Пенроуз находится в постоянном контакте с правительством и проводил некоторое время в Украине в течение 2022 года.

Ожидается, что некоторые "всемирно известные" гуманитарные и бизнес-руководители войдут в состав новосозданного независимого совета. Небольшая часть средств от поглощения была выделена в прошлом году, чтобы позволить Пенроузу нанять юристов и специалистов по благотворительности, которые помогут ему с правовой базой", - говорится в статье.

Побывав на местах и изучив "все районы, которые сильно пострадали", Пенроуз рассказывал интервью Telegraph Sport в прошлом году, что фонд может удовлетворить "насущную потребность в расширении оказания гуманитарной помощи, включая медицинское оборудование, травматологическое и хирургическое оборудование.

А также - "удовлетворить потребности пострадавшего от конфликта населения вблизи линии соприкосновения в таких секторах, как обеспечение продовольствием, питанием, базовыми услугами и, что очень важно, образованием, а также медицинской поддержкой".

"Существует потребность в поддержке украинских учреждений, которые были перегружены, потому что когда вы имеете такой уровень перемещения, очевидно, что вы получаете школы, которые внезапно принимают гораздо больше детей, чем они оборудованы для того, чтобы справиться с ними", - сказал он.

Юридические обязательства гарантируют, что ни Абрамович, ни "Челси" никогда не смогут извлечь выгоду из средств, предназначенных для фонда.

Экономическая правда