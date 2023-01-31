"еОселя": украинцам выдали почти 800 кредитов на более чем 1 миллиард

По программе доступной ипотеки єОселя уже выдано 784 кредита по льготной ставке 3% на общую сумму более 1 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

"Государство предложило доступный ипотечный кредит под 3% для военных, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых, которые изъявили желание приобрести новое жилье.

Мы следим за динамикой программы и видим, что общий спрос на еОселю продолжает расти - выдан первый миллиард гривен кредитных средств заемщикам, среди которых больше всего наших защитников и защитниц - военнослужащих ВСУ", - заявила Свириденко.

В Минэкономики отметили, что программа действует почти по всей территории Украины, исключение составляют временно оккупированные территории и зоны ведения боевых действий.

Так, сейчас наиболее активно программой воспользовались в Киевской области - 183 квартиры, Киеве - 87 квартир, Волынской - 82 квартиры, Ровенской - 59 квартир и Черниговской областях - 54 квартиры.

В общем, с начала запуска услуги в приложении Дія более 11 тысяч граждан подали заявки в банки-участники.

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"Еще почти 25 тысяч подано до 21 декабря 2022 года через портал. На сегодня есть более 10 тысяч предварительных положительных решений банков-партнеров. Последних сейчас пять: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус банк", - рассказали в Минэкономики.

Сейчас уже приобрели новое жилье военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители - 653 квартиры, 69 квартир приобрели медики, 52 квартиры - педагоги и 10 квартир - ученые.

"Вместе с тем, Минэкономики, Минцифры, Укрфинжилье работают над тем, чтобы расширить категории граждан, которые смогут воспользоваться программой на общих условиях уже в 2023 году", - добавляют в правительстве.

"Высокий интерес граждан к программе, которые готовы взять кредит на жилье, несмотря на войну, побуждает всех стейкхолдеров еОсели работать в направлении поиска дополнительных финансовых ресурсов. При этом имеющиеся средства программы уже полностью распределены между банками-участниками.

Следовательно, в феврале ипотечные кредиты по еОсели будут получать клиенты, которые уже имеют финальные кредитные решения банков и предоставили полный пакет документов для оформления кредита", - резюмировала Свириденко.

Напомним:

В декабре 2022 года в приложении "Дія" заработал прием заявок на программу "єОселя".

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Экономическая правда