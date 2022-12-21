В приложении "Дія" заработал прием заявок на программу "єОселя"

Подать заявку на получение льготной ипотеки на жилье по программе "єОселя" теперь можно в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С октября программу тестировали – заявку можно было подать через портал "Дія". Сейчас на портале заявки не принимаются.

"Наша задача – разработать техническую часть услуги. Чтобы вы не ходили по нескольку раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это более 300 полей заявлений.

Но в Дії это все происходит всего в несколько кликов. К тому же, подать заявление можно одновременно в один или пять банков, а не ходить к ним", – рассказал Федоров.

Напоминаем:

В рамках программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" уже выдали 277 кредитов.

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Воспользоваться ею могут военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики / правоохранители и члены их семей. А также медики, педагоги и научные работники, работающие в государственном и коммунальном секторах.