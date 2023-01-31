ООН работает над дальнейшим продолжением "зерновой инициативы"

Над продолжением черноморской зерновой инициативы продолжается работа, она не заблокирована.

Об этом заявила координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, сообщает Интерфакс-Украина.

"Черноморская зерновая инициатива не заблокирована. И это очень важно", - сказала Браун.

Она добавила, что есть сложности, но над ними идет работа. Однако подчеркнула, что инициатива "может делать больше".

"Мы не можем позволить ей закончиться… Поверьте, мы не позволим прекращения. Мы не можем себе этого позволить, и Украина не может", – подчеркнула координатор.

Браун напомнила, что инициатива должна быть продлена в марте.

"Перед прошлым продолжением инициативы в ноябре мы потратили слишком много времени в сентябре, октябре, прорабатывая много моментов", - сказала она.

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Напоминаем:

В рамках "зерновой инициативы" 18 судов за неделю экспортировали 664 тысяч тонн продовольствия из портов Большой Одессы - это на треть меньше объемов экспорта за позапрошлую неделю. Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов.