В РФ перестал открываться сервис подписки на эротический контент OnlyFans

В России перестал открываться сайт сервиса подписки на эротический контент OnlyFans: при попытке зайти на сайт отображается сообщение об ошибке сервера 403 Forbidden, которое означает ограничение доступа.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные сервиса 2ip.ru.

Отмечается, что доступ к OnlyFans закрыт для всех российских IP-адресов, тогда как в США, Великобритании, Германии и других странах сайт работает в обычном режиме.

Официально об ограничении доступа к сайту для пользователей из России OnlyFans не заявлял.

В феврале прошлого года, после начала российского вторжения в Украину, компания ограничила выплаты для авторов контента из России и Беларуси.

В комментарии The Daily Beast пресс-служба сервиса объяснила решение сложностями в обслуживании счетов создателей контента из этих стран.

Представитель сервиса тогда заверил, что деньги на счетах российских и белорусских авторов "останутся в целости" до того момента, "когда их можно будет снова снять".

ВИДЕО ДНЯ

OnlyFans - сайт, где знаменитости, секс-работники и участники фильмов для взрослых публикуют свои видеозаписи и фотографии, а их подписчики платят ежемесячную плату за доступ к контенту.

В 2021 году американский Forbes писал, что владелец популярного у производителей эротического контента сервиса подписки на контент OnlyFans Леонид Радвинский с украинскими корнями стал долларовым миллиардером - Forbes оценил его состояние в 1,8 млрд долл.

OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли.

Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.

Экономическая правда