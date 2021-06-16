Владелец сервиса OnlyFans с украинскими корнями стал долларовым миллиардером – Forbes
Владелец популярного у производителей эротического контента сервиса подписки на контент OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером - Forbes оценил его состояние в 1,8 млрд долл.
Об этом сообщает Forbes.
Отмечается, что 39-летний Радвинский владеет 75% акций компании Fenix International, в структуру которой входит OnlyFans.
Издание пишет, что OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли, который сейчас занимает пост гендиректора компании.
Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.
Forbes отмечает, что сервис OnlyFans начал стремительно набирать популярность во время пандемии.
Так, в прошлом году выручка OnlyFans выросла на 540% в годовом измерении и составила 400 млн долл.
При этом, количество пользователей, которые платят за подписку, выросла более чем на 500%, до 82 млн человек, а количество активных авторов увеличилось до 1,6 млн человек.
Издание пишет, что биография предпринимателя до покупки OnlyFans почти неизвестна, но сообщалось, что он родился в Одессе.
Forbes выяснил, что в начале 2000-х годов он руководил "небольшой империей" веб-сайтов с порноссылками.
Отмечается, что бизнесмен зарабатывал, взимая с партнеров (владельцев аналогичных веб-страниц и порносайтов) плату за каждый клик.
Forbes пишет, что этот бизнес был прибыльным - по данным иска, поданного компанией Радвинского Cybertania к регистратору доменов Verisign, один из таких сайтов приносил до 5 тыс долл в день и около 1,8 млн долл в год.
Предприниматель не ответил на запрос издания, представитель OnlyFans отказался от комментариев.
Вместе с тем на личном сайте Радвинского говорится, что он - инвестор, меценат и сторонник свободного программного обеспечения.
На сайте говорится, что он "присоединяется к талантливым командам предпринимателей и инженеров во всем мире, которые создают новое поколение интернет-приложений и услуг".
Также на сайте сообщается, что Радвинский с 2018 года активно занимается технологиями с открытым кодом и вложил в эту сферу более 3 миллионов долларов.
На личном сайте Радвинского также говорится, что он - "иммигрант из Украины в первом поколении".
Экономическая правда
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