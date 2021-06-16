Владелец сервиса OnlyFans с украинскими корнями стал долларовым миллиардером – Forbes

Леонид Радвинский

Владелец популярного у производителей эротического контента сервиса подписки на контент OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером - Forbes оценил его состояние в 1,8 млрд долл.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что 39-летний Радвинский владеет 75% акций компании Fenix ​​International, в структуру которой входит OnlyFans.

Издание пишет, что OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимоти Стокли, который сейчас занимает пост гендиректора компании.

Платформа берет с пользователей плату за доступ к контенту авторов и популярна, прежде всего, за счет развлечений для взрослых и эротического контента.

Forbes отмечает, что сервис OnlyFans начал стремительно набирать популярность во время пандемии.

Так, в прошлом году выручка OnlyFans выросла на 540% в годовом измерении и составила 400 млн долл.

При этом, количество пользователей, которые платят за подписку, выросла более чем на 500%, до 82 млн человек, а количество активных авторов увеличилось до 1,6 млн человек.

Издание пишет, что биография предпринимателя до покупки OnlyFans почти неизвестна, но сообщалось, что он родился в Одессе.

Forbes выяснил, что в начале 2000-х годов он руководил "небольшой империей" веб-сайтов с порноссылками.

Отмечается, что бизнесмен зарабатывал, взимая с партнеров (владельцев аналогичных веб-страниц и порносайтов) плату за каждый клик.

Forbes пишет, что этот бизнес был прибыльным - по данным иска, поданного компанией Радвинского Cybertania к регистратору доменов Verisign, один из таких сайтов приносил до 5 тыс долл в день и около 1,8 млн долл в год.

Предприниматель не ответил на запрос издания, представитель OnlyFans отказался от комментариев.

Вместе с тем на личном сайте Радвинского говорится, что он - инвестор, меценат и сторонник свободного программного обеспечения.

На сайте говорится, что он "присоединяется к талантливым командам предпринимателей и инженеров во всем мире, которые создают новое поколение интернет-приложений и услуг".

Также на сайте сообщается, что Радвинский с 2018 года активно занимается технологиями с открытым кодом и вложил в эту сферу более 3 миллионов долларов.

На личном сайте Радвинского также говорится, что он - "иммигрант из Украины в первом поколении".

Экономическая правда