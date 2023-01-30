Акции группы "Райффайзен Банка" упали на 6% после введения в Украине санкций

Акции банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник утром снизились в цене на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, российской дочери RBI.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Austria Presse Agentur.

"На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Ранним утром стоимость акции снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует для перевозки по железной дороге военной техники и солдат. Под ограничения попали 185 компаний и лиц, среди которых ООО "Райффайзен-Лизинг", которое является 100% дочерней компанией Райффайзенбанк Россия.

Напоминаем:

Российский "Райффайзен" лишь за три квартала 2022 года уплатил 369 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем годом ранее – в банке это объясняют повышением курса рубля.