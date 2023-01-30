Сеть АЗС "Укрнафта" запускает собственную топливную карточку и талоны

ПАО "Укрнафта" запускает собственную топливную карточку, массовый выпуск ожидается с февраля.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий в Facebook.

Он рассказал, что первоначально карта будет доступна для военных, потребителей критической инфраструктуры и юридических лиц, но в планах компании также развитие услуги для населения.

"Карточка UKRNAFTA дает возможность закупить прогнозируемое количество качественного топлива в день, месяц или год работы вперед. Также с ее помощью можно оперативно изменять эти объемы в зависимости от потребности", – отметил Корецкий.

Руководитель компании добавил, что вместе с топливной картой также планируется выпуск собственных скретч-карт (талонов).

"Отныне "Укрнафта" сможет предоставлять услуги по предварительно оплаченной продаже горючего, независимо от третьих лиц, что сделает сервис и обслуживание таких программ более устойчивым и надежным", - уверен директор ПАО.

Оформить заявку на карточку и талоны UKRNAFTA можно, обратившись в коммерческое подразделение компании по адресу: naftacards@ukrnafta.com.

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Что касается использования приобретенных ранее топливных карт в компании ООО "Укрнафта-Снаб", ПАО "Укрнафта" продолжает переговоры с эмитентами топливной программы "Авиас"/Energy по выполнению обязательств по обслуживанию их скретч-карт.

В "Укрнафте" выразили надежду, что ситуация будет решена в ближайшее время.

Напоминаем:

Сеть автозаправочных станций Ukrnafta с пятницы, 23 декабря, временно приостановила прием топливных карт "Авиас".