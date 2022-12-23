Мережа АЗС Ukrnafta припинила приймати паливні талони "Авіас"

Укрнафта

Мережа автозаправних станцій Ukrnafta з п’ятниці, 23 грудня, тимчасово призупинила прийом паливних карток "Авіас".

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Укрнафта" у Facebook.

"В зв’язку із невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ "Авіас") зобов’язань по поставці палива та оплати наданих послуг по обслуговуванню паливних карток, ПАТ "Укрнафта" 23 грудня з 00.00 на всіх АЗК мережі UKRNAFTA припиняє реалізацію пального за скретч-картками (талонами), паливними картками "Авіас" та мобільним застосунком Energy", – йдеться в повдіомленні.

В Укрнафті додали, що про відновлення програми буде оголошено додатково.

Крім цього, компанія повідомила про плани впровадження власної паливної картки UKRNAFTA найближчим часом.

Економічна правда