Всі розділи
Укр / Рус

Мережа АЗС Ukrnafta припинила приймати паливні талони "Авіас"

П'ятниця, 23 грудня 2022, 13:49 - Анастасія Жарикова
 
Укрнафта

Мережа автозаправних станцій Ukrnafta з п’ятниці, 23 грудня, тимчасово призупинила прийом паливних карток "Авіас".

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Укрнафта" у Facebook.

"В зв’язку із невиконанням компаніями-емітентами (картковими операторами талонів ТМ "Авіас") зобов’язань по поставці палива та оплати наданих послуг по обслуговуванню паливних карток, ПАТ "Укрнафта" 23 грудня з 00.00 на всіх АЗК мережі UKRNAFTA припиняє реалізацію пального за скретч-картками (талонами), паливними картками "Авіас" та мобільним застосунком Energy", – йдеться в повдіомленні.

В Укрнафті додали, що про відновлення програми буде оголошено додатково.

Крім цього, компанія повідомила про плани впровадження власної паливної картки UKRNAFTA найближчим часом.

Економічна правда

Укрнафта АЗС паливо
Матеріали за темою
Компанії Коломойського та Боголюбова почали оскаржувати вилучення акцій "Укрнафти" й "Укртатнафти" 18 грудня 2022, 14:55
"Укрнафта" переходить на державну систему закупівель Prozorro 13 грудня 2022, 20:40
Партнерка та підлеглий Єрмака проігнорували запитання, як отримали посади в наглядовій раді "Укрнафти" 21 листопада 2022, 20:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті