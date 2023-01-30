Крупнейшая экономика еврозоны резко замедлилась в конце прошлого года

Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, сократилась в последнем квартале 2022 года на 0,2% по сравнению с третьим кварталом года, а в годовом измерении показала небольшой рост.

Об этом сообщает Financial Times.

Валовой внутренний продукт Германии упал на 0,2% в четвертом квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом. Такой результат является резким замедлением по сравнению с ростом на 0,5% в третьем квартале прошлого года.

"После того, как немецкая экономика хорошо держалась в течение первых трех кварталов, несмотря на сложные условия, экономическое производство несколько снизилось в четвертом квартале", - сообщило немецкое статистическое ведомство Destatis.

В первой публикации Destatis не приводит разбивку ВВП по секторам, но отмечает, что ключевым фактором сокращения были частные потребительские расходы. Причиной этому являются высокие цены на газ и высокие ставки Европейского центробанка, что ослабляет спрос в стране.

В годовом измерении ВВП страны в четвертом квартале вырос на 1,1% - медленнее, чем +1,3%, которых ожидали опрошенные Reuters экономисты.

По словам старшей европейской экономистки Capital Economics Франциски Пальмас, немецкая экономика, учитывая повышение процентных ставок и сохранение высоких цен, "в лучшем случае останется на уровне первой половины 2023 года, а после этого будет расти очень медленно".

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Канцлер Олаф Шольц заявил, что он уверен, что Германия избежит рецессии в этом году, ведь страна переживает зимний энергетический кризис лучше, чем ожидалось.