Шольц вважає, що Німеччина зможе уникнути рецесії цьогоріч
Канцлер Олаф Шольц заявив, що він впевнений, що Німеччина уникне рецесії цьогоріч, адже країна переживає зимову енергетичну кризу краще, ніж очікувалося.
Про це він розповів в інтерв’ю Bloomberg.
"Я абсолютно переконаний, що цього не станеться – Німеччина не впаде в рецесію", – заявив він. За словами Шольца, диверсифікація поставок газу має вирішальне значення в підтримці економіки.
Незвично тепла погода допомогла скоротити споживання газу цієї зими і майже усунула ризик відключень електроенергії в країні. Потужності нових терміналів скрапленого газу на узбережжі Балтійського і Північного морів дають Німеччині гнучкість для підтримки своєї економіки, додав Шольц.
Виробництво в країні, ймовірно, стагнувало в четвертому кварталі 2022 року, попри широко поширені очікування, що цей період ознаменує початок рецесії на тлі стрімкого зростання інфляції.
"Я впевнений, що ми зможемо знову пройти через цю ситуацію, і це тому, що ми постійно збільшуємо наші потужності для імпорту газу", - сказав Шольц.