Киев возвращается к графикам отключения света

Столица возвращается к стабилизационным графикам отключения света.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Twitter.

В ответах пользователям Коваленко отметил, что потребители "выходят из праздников", а затем растет потребление. Как следствие, будет расти дефицит в энергосистеме, однако будет возможность проводить отключения для ее балансировки по графикам.

Сьогодні Київ повертається до стабілізаційних графіків January 3, 2023

Напоминаем:

Благодаря теплой погоде потребление в Украине снизилось, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки, поэтому до 14:00 вторника ограничения потребления не применяются. Во второй половине суток предусмотрены плановые отключения.