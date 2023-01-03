Киев возвращается к графикам отключения света
Вторник, 3 января 2023, 14:57 -
Столица возвращается к стабилизационным графикам отключения света.
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Twitter.
В ответах пользователям Коваленко отметил, что потребители "выходят из праздников", а затем растет потребление. Как следствие, будет расти дефицит в энергосистеме, однако будет возможность проводить отключения для ее балансировки по графикам.
Сьогодні Київ повертається до стабілізаційних графіків— Сергій Коваленко (@sergeykovalenko) January 3, 2023
Напоминаем:
Благодаря теплой погоде потребление в Украине снизилось, а электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки, поэтому до 14:00 вторника ограничения потребления не применяются. Во второй половине суток предусмотрены плановые отключения.