Завдяки теплій погоді вся Україна до обіду зі світлом – Укренерго

Завдяки теплій погоді споживання в Україні знизилося, а електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження, тож до 14:00 обмеження споживання не застосовуються.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Крім того, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями.

На вечір, натомість, прогнозується поступове зростання споживання. Тому повернуться планові відключення: Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби для забезпечення балансу в енергосистемі.

"Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", – повідомив оператор.