Украина хочет стать ассоциированным членом ОЭСР в этом году
Украина стремится уже в этом году получить статус ассоциированного члена Организации экономического сотрудничества и развития.
Об этом рассказал председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер в интервью Укринформу.
По его словам, в начале декабря делегация Службы приняла участие в заседании Комитета регуляторной политики ОЭСР в Париже. В ходе встречи с руководством украинская сторона предложила свое видение того, как организация может помочь Украине.
"Сейчас трудно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом. Наше видение дерегуляционной политики полностью совпадает с ключевыми направлениями регуляторного Комитета ОЭСР", - рассказал Кучер.
Напоминаем:
Организация экономического сотрудничества и развития в октябре рассмотрела заявку Украины на вступление и начинает обсуждение.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в июле передал от имени государства заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Организация экономического сотрудничества и развития приняла решение приостановить участие России и Беларуси из-за развязанной против Украины войны.