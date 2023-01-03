Украина хочет стать ассоциированным членом ОЭСР в этом году

Украина стремится уже в этом году получить статус ассоциированного члена Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом рассказал председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер в интервью Укринформу.

По его словам, в начале декабря делегация Службы приняла участие в заседании Комитета регуляторной политики ОЭСР в Париже. В ходе встречи с руководством украинская сторона предложила свое видение того, как организация может помочь Украине.

"Сейчас трудно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом. Наше видение дерегуляционной политики полностью совпадает с ключевыми направлениями регуляторного Комитета ОЭСР", - рассказал Кучер.

Напоминаем:

Организация экономического сотрудничества и развития в октябре рассмотрела заявку Украины на вступление и начинает обсуждение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в июле передал от имени государства заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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