ОЕСР призупиняє участь РФ та Білорусі

Організація економічного співробітництва та розвитку ухвалила рішення призупинити участь Росії та Білорусі через розв’язану проти України війну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"В доповнення до попередніх заяв та рішень від 24 лютого 2022 року у відповідь на широкомасштабну агресію Росії проти України Рада ОЕСР ухвалила рішення щодо негайного призупинення участі Росії та Білорусі в структурах ОЕСР", – заявив Мінфін.

Рада ОЕСР продовжить уважно слідкувати за розвитком ситуації.

Також члени ОЕСР доручили Генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки України, зокрема – заходи з підтримки та відновлення економіки.