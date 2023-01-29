Продажи смартфонов в Китае за 2022 год достигли десятилетнего минимума

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Продажи смартфонов в Китае в 2022 году уменьшились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым большим падением в секторе за десятилетие.

Об этом говорится в исследовании IDC, передает Reuters.

"Общее количество отгруженных устройств составило 286 миллионов, по сравнению с 329 миллионами в 2022 году.

Это означает, что общий объем продаж в 2022 году был самым низким с 2013 года, и впервые с тех пор годовой объем продаж упал ниже 300 миллионов", - говорится в сообщении.

Производитель телефонов Android Vivo был самым продаваемым брендом за год с долей рынка 18,6%. Однако общие поставки упали на 25,1% по сравнению с прошлым годом.

Honor стал вторым самым продаваемым брендом с ростом поставок более чем на 34%, хотя и с низкой базы.

Apple была третьим самым продаваемым брендом телефонов в 2022 году вместе с Oppo.

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Строгий контроль за COVID-19 в Китае, который усилился весной 2022 года в нескольких городах, сильно повлиял на его экономику, которая в прошлом году упала до одного из худших уровней почти за полвека.

Падение продаж смартфонов в Китае отразило показатели сектора во всем мире. По данным IDC, в 2022 году глобальные поставки смартфонов достигли 1,2 миллиарда, что является самым низким показателем с 2013 года и упало более 11% в годовом исчислении.

Напомним:

Apple завоевала наибольшую квартальную долю рынка в Китае, несмотря на сбои из-за коронавируса и глобальное экономическое замедление.