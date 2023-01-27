iPhone домінували на китайському ринку в 2022, незважаючи на збої

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Apple завоювала найбільшу квартальну частку ринку в Китаї, попри збої через коронавірус та глобальне економічне сповільнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Counterpoint Research, на Apple припало майже 24% продажів смартфонів у Китаї за останні три місяці 2022 року.

За даними дослідників, виробник iPhone очолив рейтинг усіх виробників у кварталі та став другим за обсягом продажів у країні за рік.

Apple зазнала падіння поставок порівняно з попереднім роком, але вони були меншими, ніж у вітчизняних конкурентів, таких як Vivo, Oppo та Xiaomi Corp.

Агентство зазначає, що глобальний ринок смартфонів постраждав від економічного спаду, спричиненого зростанням інфляції та процентних ставок. Споживчі витрати різко впали, при цьому китайський ринок зафіксував двозначне падіння в кілька пунктів протягом року.

Дані IDC, оприлюднені на початку цього тижня, показали, що всі великі бренди зробили великий крок назад, роздрібні продавці продають накопичені запаси та не приймають нові поставки.

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Apple спостерігала нижчий попит на своє останнє покоління iPhone, ніж вона прогнозувала на початку цього року.

Попит на моделі iPhone Pro залишався високим, але поставки були ускладнені блокуванням через коронавірус і протестами робітників на заводі в Чженчжоу в Китаї.

Про прибутки за 2022 рік компанія відзвітує 2 лютого.

Нагадуємо:

Бізнес компанії Apple знаходиться під загрозою через масовий спалах коронавірусу в Китаї, який може спричинити перебої у виробництві iPhone.