Шольц в Чили договаривается о литии для электрокаров Mercedes-Benz и Volkswagen

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует во время своей поездки в Латинскую Америку договориться о дополнительных поставках лития, который необходим автомобильным гигантам, таким как Mercedes-Benz Group и Volkswagen, для аккумуляторов электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чили является вторым по величине поставщиком лития в мире после Австралии, и значительная часть его производства сейчас поглощается Китаем.

Шольц, который встретится с президентом Чили Габриэлем Бориком в это воскресенье в Сантьяго, хочет получить большую долю для крупнейшей экономики Европы, по словам людей, знакомых с планами.

Агентство добавляет, что стратегия Германии по привлечению Чили заключается в том, чтобы большая часть производственного процесса базировалась на местном уровне и способствовала тому, чтобы добыча и переработка менее вредили окружающей среде.

Правительство Германии будет стремиться сделать предложение Чили, которое будет более привлекательным, чем сделка с Китаем.

Напомним:

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Деловые настроения в Германии улучшились в январе, поскольку крупнейшая экономика Европы начала новый год с ослабления инфляции и улучшения прогнозов.