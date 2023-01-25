Настрої в Німеччині у січні покращились на тлі послаблення інфляції

ДІлові настрої в Німеччині покращились у січні, оскільки найбільша економіка Європи почала новий рік з ослаблення інфляції і поліпшення прогнозів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Ifo, пише Reuters.

Інститут Ifo повідомив, що індекс ділових настроъв виріс до 90,2, що відповідає прогнозам аналітиків, опитаних Reuters. У грудні зафіксували показник 88,6.

"Німецька економіка починає новий рік з більшою впевненістю", - сказав президент Ifo Клеменс Фюст.

Зростання індексу зумовлене значно менш песимістичними очікуваннями, в той час як компанії були дещо менш задоволені своєю поточною ситуацією, зазначають в Ifo.

"Рецесії, ймовірно, не буде, але ВВП може дещо скоротитися в першому кварталі", - сказав економіст Ifo Клаус Вольрабе.

Франциска Пальмас, старший європейський економіст Capital Economics, зазначила, що нинішні умови залишаються складними.

Очікується, що найбільша економіка єврозони ледве уникне рецесії цього року, а зростання з урахуванням цін складе 0,2%, йдеться у щорічному економічному звіті німецького уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters у середу.

"Причиною такої стійкості є не стільки структура економіки, скільки простий політичний рецепт, який німецький уряд успішно використовував протягом останніх 15 років і вдосконалив останнім часом: фіскальне стимулювання", - сказав Карстен Бжеський, глобальний керівник макроекономічного відділу ING.

За його словами, зниження оптових цін на газ і відновлення китайської економіки також сприяли зростанню економічної впевненості.

"Однак той факт, що німецька економіка, схоже, уникнула найгіршого, не означає, що перспективи є райдужними", - сказав Бжеський.

"Індекс ділового клімату Ifo значно покращився втретє поспіль, оскільки послаблення на газовому ринку ще більше зменшило побоювання компаній щодо серйозної рецесії", - сказав головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Однак, за його словами, індекс все ще перебуває на рівні, на якому рецесії регулярно відбувалися в минулому.

Економічна правда