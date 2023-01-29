Индийская Adani уверяет, что продажа акций на 2,5 миллиарда долларов будет происходить без изменения цены 

Продажа акций индийской Adani Enterprises на сумму 2,5 млрд долларов

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остается по графику по запланированной цене эмиссии, однако банкиры рассматривают возможность внесения изменений в связи с падением акций группы на рынке.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, банкиры, участвовавшие в сделке, рассматривали возможность продолжения продажи или снижения цены на целых 10% выпуска после того, как акции Adani упали после отчета американской компании Hindenburg Research.

Adani Group взамен заявляет, что нет никаких изменений ни в графике, ни в цене выпуска.

Первый день розничных торгов акций Adani Group привлек внимание около 1% от запланированного количества подписчиков, что вызвало беспокойство относительно того, сможет ли.

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Согласно данным биржи, преимущественно розничные инвесторы купили около 470 160 из 45,5 млн акций, которые были предложены.

Adani установил минимальную цену 3 112 рупий ($38,22) за акцию и верхний предел в 3 276 рупий, что значительно выше цены закрытия на уровне 2 761,45 рупий в пятницу.

Напомним:

Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.

Акции резко упали после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.

Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.