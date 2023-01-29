Один из блоков ТЭС выведен в ремонт, все области получили уменьшенные лимиты

В Украине по состоянию на утро воскресенья 29 января в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, из-за чего ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии в стране осталось и на том же уровне, что и в субботу. Однако объем производимой электроэнергии в системе снизился в результате введения в ремонт одного из блоков ТЭС. Поэтому ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита.

Добавляется, что сейчас продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения, продолжается восстановление плановой схемы питания региона.

Напомним:

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.