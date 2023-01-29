УЗ на 25% сократила расходы, закупив напрямую газ для своих промпредприятий

"Энерго Сбыт Транс", которая является компанией-трейдером АО "Укрзализныци", в январе этого года закупила природный газ для нужд производственных предприятий компании без частных посредников по более низкой на 25% цене чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

В январе цена за природный газ, который закупили для нужд УЗ составила 18,6 тыс гривен за тысячу кубометров (без НДС).

"Для этого мы уже устранили лишних посредников и упростили процедуры закупок Укрзализныцей электричества и нефтепродуктов, а также завершаем эти процедуры для природного газа.

Благодаря этому высвободили дополнительные средства, которые Укрзализныця направила на развитие собственной инфраструктуры и парка подвижного состава", - прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что следующим шагом компании станут прямые закупки природного газа у добытчиков уже непосредственно для нужд самого АО "Укрзализныця".

Добавляется, что в 2021 году Укрзализныце было разрешено закупать электроэнергию у Энергоатома и других субъектов государственной генерации на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре.

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Кроме этого, в 2022 году Правительство разрешило Укрзализныце осуществлять напрямую закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

Напомним:

АО "Укрзализныця" полностью завершила соглашение о переносе сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов.