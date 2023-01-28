УЗ завершила останні формальності щодо відтермінування на 2 роки погашення євробондів 

getty images

АТ "Укрзалізниця" повністю завершила угоду щодо перенесення термінів погашення єврооблігацій на загальну суму 895 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

В результаті платежі з погашення боргу по єврооблігаціях Товариства були перенесені з 2024 року на 2026 рік, з 2026 року – на 2028 рік.

За словами Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, відтермінування виплат по єврооблігаціях знизить навантаження на ліквідність компанії, що своєю чергою надасть більше можливостей для відновлення інфраструктури та збільшення експортної здатності залізничного транспорту.

Він додав, що це перша з початку повномасштабного вторгнення успішна операція з зовнішнім боргом корпоративних позичальників, що не забезпечений державними гарантіями.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" успішно завершило процедуру голосування холдерів за реструктуризацію виплат по двох випусках євроблігацій на загальну суму 895 млн доларів.