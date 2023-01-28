Из-за войны посевные площади уменьшились на 25%

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Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий пока невозможно использовать 25% посевной площади.

Об этом он рассказал на заседании Антикризисного штаба Правления УСПП, передает Министерство аграрной политики и продовольствия.

В общем ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составить 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га).

"Если мы говорим о посевной кампании, то сейчас не можем использовать примерно 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий.

После деоккупации понадобится много времени на разминирование и очистку территорий. То, что оставляет оккупант, требует как минимум нескольких месяцев, а то и до года времени для возвращения к производству." - отметил Высоцкий.

По его словам, уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение внесения семян и удобрений до 50% от научно-обоснованных норм из-за подорожания. Зато использование более дешевых технологий провоцирует уменьшение производства.

В 2023 году для аграриев ключевой проблемой остается дорогая логистика и энергетический кризис.

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Напомним:

По предварительным оценкам Украинского клуба аграрного бизнеса, посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году составят 8,7 млн га, что на 22% меньше показателя 2022 года и на 45% меньше показателя 2021 года.