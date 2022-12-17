У 2023 році посівні площі під зерновими культурами скоротяться на 22% – УКАБ

За попередніми оцінками Українського клубу аграрного бізнесу, посівні площі під зерновими культурами у 2023 році становитимуть 8,7 млн га, що на 22% менше показника 2022 року та на 45% менше показника 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба УКАБ.

Відтак, у 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.

"Станом на грудень 2022 року з 28,4 млн га всіх посівних площ, що були в обробітку у 2021 році по всій території нашої країни, на підконтрольній території України знаходиться 24,6 млн га (86% всієї території), з яких ще 3,8 млн га неможливо посіяти через близькість до лінії фронту, залишки снарядів тощо", – йдеться в повідомленні.

розрахунки УКАБ

Наразі вже пройшла посівна озимих культур, де було засіяно 3,8 млн га зернових культур, що на 26% нижче порівняно до осіннього показника 2021 року на контрольованих територіях та на 43% нижче до посівів на всій території України. Значне зниження площі озимої пшениці відбулося у північно-східних та центральних областях.

Додається, що причиною такої тенденції є обмежена експортна можливість, дорога логістика та, як наслідок, суттєва різниця в цінах по регіонах. Регіони, що знаходяться територіально близько до морських портів та кордонів з ЄС, мають вищу ціну на сільськогосподарську продукцію в порівнянні з регіонами на півночі та сході нашої країни.

Так, на Закарпатті ціна 1 т кукурудзи з ПДВ – 6800 грн, а в Сумській області – 4900 грн. Проте, навіть в західних областях ціна є збитковою. Тому близькість до кордону з ЄС і працюючих портів визначає спроможність відповідних областей до продовження виробництва зерна.

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З урахуванням наведених валових обсягів виробництва та внутрішніх потреб України, експортний потенціал зернових та олійних культур в 2023/24 МР буде близько 35 млн т або 3 млн т на місяць. Для порівняння: в 2021/22 МР експортний потенціал був на рівні 85 млн т зернових та олійних або 7 млн т на місяць.

Нагадаємо:

Третина врожаю кукурудзи в Україні все ще залишається на полях з настанням зими, що створює додаткове навантаження на життєво важливий сільськогосподарський сектор.