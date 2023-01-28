УЗ завершила последние формальности по отсрочке на 2 года погашения евробондов 

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АО "Укрзализныця" полностью завершила соглашение о переносе сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В результате платежи по погашению долга по еврооблигациям Общества были перенесены с 2024 года на 2026 год, с 2026 года - на 2028 год.

По словам Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, отсрочка выплат по еврооблигациям снизит нагрузку на ликвидность компании, что в свою очередь предоставит больше возможностей для восстановления инфраструктуры и увеличения экспортной способности железнодорожного транспорта.

Он добавил, что это первая с начала полномасштабного вторжения успешная операция с внешним долгом корпоративных заемщиков, который не обеспечен государственными гарантиями.

Напомним:

АО "Укрзализныця" успешно завершило процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам евроблигаций на общую сумму 895 млн долларов.