Рыночная стоимость Intel упала на рекордные 8 миллиардов долларов: детали

Рыночная стоимость акций Intel Corp уменьшилась примерно на 8 млрд долларов из-за прогнозов потери прибыли, поскольку американский производитель микросхем опасается снижения спроса на рынке персональных компьютеров.

Об этом сообщает Reuters.

Компания спрогнозировала неожиданный убыток в первом квартале, а ее прогноз доходов оказался на 3 миллиарда долларов ниже ожиданий, поскольку она также боролась с замедлением роста в бизнесе центров обработки данных.

Акции Intel упали на 6,4%, в то время как акции конкурентов Advanced Micro Devices (AMD) и Nvidia (NVDA) завершили сессию с ростом на 0,3% и 2,8% соответственно. Поставщик Intel KLA Corp снизился на 6,9% после своего неутешительного прогноза.

Плохой прогноз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается главный исполнительный директор компании Пат Гелсингер, который пытается восстановить доминирование Intel в секторе путем расширения контрактного производства и строительства новых заводов в США и Европе.

Компания неуклонно теряет долю рынка в пользу таких конкурентов, как AMD, которая использует контрактных производителей микросхем, таких как тайваньская TSMC, для изготовления чипов, опережающих технологии Intel.

Intel, которая планирует сократить расходы на 3 млрд долларов в этом году, получила 7,7 млрд долларов наличности от операций в четвертом квартале и выплатила дивиденды в размере 1,5 млрд долларов.

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Согласно оценкам расходы компании в 2023 году составят около 20 млрд долларов, аналитики считают, что компания должна рассмотреть вопрос о сокращении дивидендов.

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Напомним:

Корпорация Intel отказалась от своей первоначальной цели открыть фабрику микросхем в восточном немецком городе Магдебург в первой половине 2023 года, поскольку требует больше государственных субсидий.