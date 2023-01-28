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В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, самая сложная ситуация в Одесской области – "Укрэнерго"

Суббота, 28 января 2023, 10:50 - Игорь Пилипив

По состоянию на утро субботы 28 января в энергосистеме несколько уменьшилось потребление, однако дефицит электроэнергии остается значительным, сейчас самая сложная ситуация в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". 

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита", - говорится в сообщении. 

В компании отмечают, что сейчас самая сложная ситуация в Одесской области, из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.  

Напомним:

Во время последней массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины 26 января было повреждено пять высоковольтных подстанций.

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