По состоянию на утро субботы 28 января в энергосистеме несколько уменьшилось потребление, однако дефицит электроэнергии остается значительным, сейчас самая сложная ситуация в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас самая сложная ситуация в Одесской области, из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.

Напомним:

Во время последней массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины 26 января было повреждено пять высоковольтных подстанций.

ВИДЕО ДНЯ

Российские захватчики собираются наладить поставки электроэнергии с оккупированной ими Запорожской АЭС в Россию.

Экономическая правда