В энергосистеме сохраняется значительный дефицит, самая сложная ситуация в Одесской области – "Укрэнерго"
По состоянию на утро субботы 28 января в энергосистеме несколько уменьшилось потребление, однако дефицит электроэнергии остается значительным, сейчас самая сложная ситуация в Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что сейчас самая сложная ситуация в Одесской области, из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания региона требует больше времени, чем раньше.
Напомним:
Во время последней массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины 26 января было повреждено пять высоковольтных подстанций.
Российские захватчики собираются наладить поставки электроэнергии с оккупированной ими Запорожской АЭС в Россию.
Экономическая правда