Ворог пошкодив п’ять високовольтних підстанцій під час останньої атаки – Шмигаль

Під час останньої масованої атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України 26 січня було пошкоджено п’ять високовольтних підстанцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у п’ятницю.

Він зауважив, що цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура.

"Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах", – заявив Шмигаль.

В уряду є розуміння того, як пережити цю зиму, і вже готується план відновлення енергосистеми навесні та влітку.

"Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, якісну відбудову та захист мереж розподілу", – пояснив прем’єр.

Крім того, наголосив він, важливо, аби цього тижня під час засідання "енергетичного Рамштайну" Україні вдалося домовитись про збільшення допомоги енергосистемі.

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Унаслідок ракетної атаки РФ 26 січня є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.